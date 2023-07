Réunion d’information BAFA – Stage Pratique & Approfondissement Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Réunion d’information BAFA – Stage Pratique & Approfondissement Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Réunion d’information BAFA – Stage Pratique & Approfondissement Jeudi 28 septembre, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank Entrée libre Réunion d’information BAFA, stage pratique et/ou stage d’approfondissement, le jeudi 28 septembre 2023 à 19h Information et inscription au stage d’approfondissement BAFA du 29 octobre au 3 novembre 2023 Information et aide pour recherche stage pratique Pour exercer des responsabilités d’encadrement et travailler régulièrement pendant l’année avec des enfants, le BAFA, Brevet d’Aptitude au Fonctions d’Animateur est la solution. Réunion d’information et d’inscriptions aux sessions d’approfondissement et renseignements pour finir ton stage pratique, cette soirée est faite pour toi !

Nous t’attendons à l’Espace Jeunes Anne Frank le jeudi 28 septembre à 19h pour une soirée spéciale. Renseignements complémentaires

15 rue Diderot

01.41.23.83.50 Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

