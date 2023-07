Stage de pré-rentrée pour les 5ème, 4ème, 3ème Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Stage de pré-rentrée pour les 5ème, 4ème, 3ème Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux, 28 août 2023, Issy-les-Moulineaux. Stage de pré-rentrée pour les 5ème, 4ème, 3ème 28 août – 1 septembre Espace Jeunes Anne Frank Résider ou étudier à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss Stage de pré-rentrée Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2023 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés en 5ème, 4ème ou 3ème en 2023/2024, à l’Espace Jeunes Anne Frank. Ce stage est réservé aux élèves qui étaient déjà scolarisés au collège en 2022/2023.

Un stage pour les collégiens qui souhaitent reprendre en douceur le rythme des études après les vacances d’été et aborder sereinement la rentrée. Le stage propose aux jeunes de réviser trois matières fondamentales : français, mathématiques et anglais pour aborder sereinement la rentrée scolaire.

Au cours du stage, les jeunes alternent des moments de travail collectif par groupe de niveaux et des révisions personnelles avec l’aide des animateurs. • Soutien en anglais expression orale

• Soutien en français orthographe, conjugaison, grammaire, expression écrite, lecture, compréhension de texte

• Soutien en mathématiques révision des chapitres abordés en classe Il est demandé aux jeunes de venir au stage en ayant formalisé des objectifs de travail et ils détermineront, accompagnés par les animateurs, les chapitres qu’ils souhaitent revoir.

Ces objectifs leur permettront de prendre conscience de leur progression et d’affiner leur programme de révisions selon leurs besoins.

A l’issue du stage, ils ressortiront avec des clés pour mieux appréhender l’année à venir. Tarif en fonction du quotient familial

Inscription par le portail TELISS ou à l’accueil du CLAVIM Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

