Stage Prépa Brevet Juin 19 – 23 juin Espace Jeunes Anne Frank Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Révisions dernière ligne droite

Prépa Brevet Juin propose à votre enfant des révisions accompagnées et encadrées par des intervenants spécialisés dans les matières des épreuves du Brevet.

Chaque jour, les jeunes pourront choisir par rotation les matières qu’ils souhaitent réviser (histoire-géo, mathématiques, français, sciences, technologie) et intégreront un mini-groupe pour consolider cette matière dans l’objectif du brevet.

Les intervenants proposeront des points méthodologiques ainsi que des mini-exercices type brevet.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T18:00:00+02:00 – 2023-06-19T20:00:00+02:00

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T20:00:00+02:00

Brevet examen