Éducap City 2023 Espace Jeunes Anne Frank, 15 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Éducap City 2023 Samedi 15 avril, 08h30 Espace Jeunes Anne Frank Gratuit sur inscription dans les accueils de loisirs, les écoles, les collèges, les associations, les maisons de quartier ou à l’Espace Jeunes Anne Frank

La 10ème édition isséenne du rallye citoyen Éducap City se déroulera le samedi 15 avril 2023 !

Inscriptions à partir du mardi 7 mars 2023 dans les accueils de loisirs, les écoles, les collèges, les associations, les maisons de quartier ou à l’Espace Jeunes Anne Frank.

Public : CM1, CM2, 6ème, 5ème.

L’Educap City est un parcours d’orientation original en milieu urbain à la découverte des lieux institutionnels, sportifs et culturels (en équipe de 6 jeunes filles et garçons scolarisés du CM1 à la 5ème accompagnés d’un adulte encadrant).

Lors de la précédente édition en 2022 plus de 850 jeunes étaient au départ cette étape isséenne !

https://www.youtube.com/watch?v=wJvFSXCZ_m0

L’objectif est de transmettre les clés du vivre-ensemble à la jeunesse et sensibiliser au handicap.

À l’échelle nationale, ce parcours d’orientation réunit près de 10 000 enfants âgés de 10 à 13 ans dans 20 villes en France.

C’est un également un excellent moyen de découvrir, d’une façon ludique, l’ensemble de sa Ville et de ses équipements, en sortant du périmètre de son quartier.

Déroulé du samedi 15 avril 2023

Merci de bien vouloir prévoir pour votre enfant :

– Un sac à dos avec son pique-nique

– Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour

Pour rappel, le rallye Éducap City est entièrement piétonnier

De 8h30 à 9h : Accueil des équipes au village – Parvis de Corentin Celton.

9h : Petit-déjeuner, remise des équipements, découverte du carnet de route.

9h30 : Informations sur le règlement et dernières consignes de sécurité.

10h : Départ de l’Educap City du Parvis de Corentin Celton

De 12h àt 14h : Pique-nique

Les équipes devront prendre 45min au minimum pour déjeuner au Parc Rodin

À partir de 16h : Accueil des équipes au village – Parvis de Corentin Celton.

16h -16h30 : Retour des équipes.

16h30-17h30 : Animations dans le village.

17h-18h : Les familles sont invitées à rejoindre les équipes sur le parvis pour l’annonce des résultats et la remise des prix en présence de monsieur le Maire André SANTINI, Ancien Ministre, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 56 https://www.clavim.asso.fr/espace-jeunes-anne-frank/ https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy/

Structure jeunesse gérée par l'association CLAVIM, l'Espace Jeunes Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=wJvFSXCZ_m0 »}] Structure jeunesse gérée par l’association CLAVIM, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets. Bureau Information Jeunesse, espace cyber, ressources sur l’orientation scolaire et l’emploi, dispositif du Livret Expérimental LEXIM pour les collégiens, ateliers loisirs, aide scolaire et stages pour les lycéens, dispositifs d’aide aux projets : Bourse de l’Aventure, Junior Associations, séjours solidaires, jobs d’été, citoyenneté, BAFA, baby-sitting. Horaires d’ouverture : lundi 10h30-12h30 et 14h-20h. Mardi 10h30-12h30 et 14h-20h, mercredi 14h-20h, jeudi : 10h30-12h30 et 14h-20h, vendredi 10h30-12h30 et 14h-20h. Samedi : 10h30-13h et 14h-18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T08:30:00+02:00 – 2023-04-15T18:30:00+02:00

educapcity rallye citoyen

