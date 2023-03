Cleanwalk : ramassage de déchets sauvages Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Cleanwalk : ramassage de déchets sauvages Espace Jeunes Anne Frank, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Cleanwalk : ramassage de déchets sauvages Samedi 18 mars, 14h30 Espace Jeunes Anne Frank Sur inscription Animée par l’Association Un Quotidien Plus Vert Après un ramassage de déchets dans les rues isséennes, les participants pourront peser les déchets et les trier. Gants et sacs en toile de jute fournis. Déroulé: RDV à 14H30 dans la Cour de l’Espace Jeunes Anne Frank

16h30-18h retour prévu au même endroit, suivi d’un goûter convivial et participatif (le plus zéro déchet possible !) Tout public Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/403931498987 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

