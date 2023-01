Stage : Soutien aux apprentissages pour les lycéens + Masterclass anglais (niveau 2nde et 1ere / optionnel) Espace Jeunes Anne Frank, 20 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Stage : Soutien aux apprentissages pour les lycéens + Masterclass anglais (niveau 2nde et 1ere / optionnel) 20 – 24 février Espace Jeunes Anne Frank

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Un stage pour optimiser ses études, à destination des lycéens handicap moteur mi

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Horaires d’ouverture : lundi 10h30-12h30 et 14h-20h. Mardi 10h30-12h30 et 14h-20h, mercredi 14h-20h, jeudi : 10h30-12h30 et 14h-20h, vendredi 10h30-12h30 et 14h-20h. Samedi : 10h30-13h et 14h-18h.

01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/espace-jeunes-anne-frank/ https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy/ Structure jeunesse gérée par l’association CLAVIM, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets. Bureau Information Jeunesse, espace cyber, ressources sur l’orientation scolaire et l’emploi, dispositif du Livret Expérimental LEXIM pour les collégiens, ateliers loisirs, aide scolaire et stages pour les lycéens, dispositifs d’aide aux projets : Bourse de l’Aventure, Junior Associations, séjours solidaires, jobs d’été, citoyenneté, BAFA, baby-sitting.

L’Espace Jeunes Anne Frank organise pendant les vacances scolaires (15h par semaine) des stages permettent de renforcer les acquis et/ou surmonter des difficultés dans la matière choisie par le biais d’ateliers mêlant le collectif et l’individuel. Des temps de réflexion et d’apports méthodologiques sont également au programme pour développer l’autonomie et l’acquisition d’outils pour faciliter les apprentissages.

Stage apprentissages scolaires lycéens

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés au lycée en Maths ou Physique-Chimie.

Le stage propose aux jeunes d’acquérir des outils de méthodologie et de révision. Les apprentissages se font de diverses façons pour favoriser la curiosité et la stimulation mentale.

Nouveau : possibilité de poursuivre la journée avec une Masterclass d’anglais le mercredi 22 février de 14h à 17h. Prévoir un pique-nique. Au programme : activités ludiques, conversation, cuisine…Le tout en anglais of course!

Tarif en fonction du quotient familial

Renseignement à l’Espace Jeunes Anne Frank

Inscription et paiement en ligne sur Téliss



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-02-24T13:00:00+01:00

© lightfieldstudios 123RF