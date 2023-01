Soirée Orientation Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Soirée Orientation Espace Jeunes Anne Frank, 26 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Soirée Orientation Jeudi 26 janvier, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank

Libre sur inscription

Tout savoir sur les possibilités pour poursuivre ses études : Post 3ème, post BAC. Décryptage de « Parcoursup » pour les Terminales. handicap moteur;handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap visuel mi;ii;hi;pi;vi Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}]

01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ Soirée autour de l’orientation Parce qu’il n’est pas facile de prendre des décisions concernant son avenir ! Nous proposons une soirée avec de nombreux invités pour vous éclairer dans vos choix. Vous pourrez poser toutes vos questions en toute liberté. Nos invités : le lycée Ionesco, le lycée professionnel des Côtes de Villebon, l’ISEP, ITHEMA et le CIO. Renseignements complémentaires auprès de l’équipe de l’Espace Jeunes Anne Frank :

01 41 23 83 50 / espacejeunes@ville-issy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:00:00+01:00

2023-01-26T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Jeunes Anne Frank Adresse 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 14 Age maximum 21 lieuville Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Soirée Orientation Espace Jeunes Anne Frank 2023-01-26 was last modified: by Soirée Orientation Espace Jeunes Anne Frank Espace Jeunes Anne Frank 26 janvier 2023 Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine