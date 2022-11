Conférence de Nicolas SADOUL, Directeur de la Fondation du Camp des Milles. Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Conférence de Nicolas SADOUL, Directeur de la Fondation du Camp des Milles. Mercredi 30 novembre, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank

Comment lutter contre les extrémismes et radicalisations, les racismes, l'antisémitisme et les discriminations ?

01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ Conférence -débat présentant le développement et le mise en œuvre d’actions pour lutter contre la radicalisation des sociétés. Au regard d’exemples historiques, quelles sont les mécanismes qui doivent nous alerter ? Comment résister et agir pour empêcher et/ou contrer la montée des extrémismes, du racisme, de l’antisémitisme, des discriminations… Nicolas SADOUL abordera également des questions d’éthique et de responsabilité face à des situations difficiles.

