Soirée : les métiers du social Espace Jeunes Anne Frank, 18 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Soirée : les métiers du social Mardi 18 octobre, 19h00 Espace Jeunes Anne Frank

Accès libre sur réservation

Présentation des formations et des métiers du social avec l’Ecole de Formation Psycho Pédagogique (EFPP)

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Horaires d’ouverture : lundi 10h30-12h30 et 14h-20h. Mardi 10h30-12h30 et 14h-20h, mercredi 14h-20h, jeudi : 10h30-12h30 et 14h-20h, vendredi 10h30-12h30 et 14h-20h. Samedi : 10h30-13h et 14h-18h. [{« link »: « https://www.efpp.fr/ »}]

01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/espace-jeunes-anne-frank/ https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy/ Structure jeunesse gérée par l’association CLAVIM, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets. Bureau Information Jeunesse, espace cyber, ressources sur l’orientation scolaire et l’emploi, dispositif du Livret Expérimental LEXIM pour les collégiens, ateliers loisirs, aide scolaire et stages pour les lycéens, dispositifs d’aide aux projets : Bourse de l’Aventure, Junior Associations, séjours solidaires, jobs d’été, citoyenneté, BAFA, baby-sitting.

Pour exercer des responsabilités dans l’accompagnement des personnes ; le champ des métiers du social passé au peigne fin.

Réunion d’information par l’EFPP mardi 18 octobre 2022 à 19h

Informations sur les métiers du social dans le cadre de la semaine des métiers de la solidarité.

Réunion d’information sur toutes les formations possibles pour intégrer un métier dans le champ du social au sein de l’EFPP. Cette école est située à proximité d’Issy-les-Moulineaux dans le 15ème arrondissement de Paris.

https://www.efpp.fr/

À l’issue de la réunion vous pourrez vous renseigner pour intégrer l’école, en formation classique ou en alternance.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T19:00:00+02:00

2022-10-18T20:30:00+02:00