Atelier gestion des conflits entre jeunes Espace jeune Dieulefit, 2 octobre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Des ateliers adultes concrets et inspirants pour partager nos expériences, jeux et mises en situation dans la gestion des conflits entre jeunes et pour favoriser la coopération.

2023-10-02 18:30:00 fin : 2023-10-02 20:30:00. .

Espace jeune

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concrete and inspiring adult workshops to share experiences, games and role-playing in managing conflicts between young people and fostering cooperation

Talleres de adultos concretos e inspiradores para compartir nuestras experiencias, juegos y juegos de rol en la gestión de conflictos entre jóvenes y el fomento de la cooperación

Konkrete und inspirierende Erwachsenen-Workshops zum Austausch unserer Erfahrungen, Spiele und Situationsbeispiele im Umgang mit Konflikten unter Jugendlichen und zur Förderung der Zusammenarbeit

