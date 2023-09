Saison culturelle – Les éléments + Trio Paul Lay Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie, 17 mai 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Musique, pour tous les âges.

Joël Suhubiette comme Paul Lay sont orthéziens d’origine. Le premier dirige Les éléments, un des chœurs les plus renommés de France. Le second s’est fait une très belle réputation parmi les jazzmen et il circule aux quatre coins du monde. Sous la baguette précise du premier et le piano parfois improvisé du second, c’est un mariage musical peu commun qui vous attend…

De la rencontre entre ces deux grands musiciens est née l’envie de confronter leurs deux univers, de les mêler en une création singulière qu’ils prépareront à Oloron : Paul Lay improvisera autour de chefs-d’œuvre à l’art choral en les éclairant d’une autre manière. Ses propres compositions pour trio jazz et ensemble vocal répondront aux œuvres choisies par les deux artistes dans le vaste répertoire a cappella : Gesualdo, Bach, Schubert, Stravinsky ou encore Ligeti..

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Music for all ages.

Both Joël Suhubiette and Paul Lay are native Orthéziens. The former conducts Les Elements, one of France’s most renowned choirs. The latter has made a name for himself among jazzmen, touring the four corners of the globe. Under the precise baton of the former and the sometimes improvised piano of the latter, an unusual musical marriage awaits you…

The meeting between these two great musicians gave rise to the desire to confront their two worlds, to blend them in a singular creation that they will prepare in Oloron: Paul Lay will improvise around choral masterpieces, illuminating them in a different way. His own compositions for jazz trio and vocal ensemble will respond to the works chosen by the two artists from the vast a cappella repertoire: Gesualdo, Bach, Schubert, Stravinsky and Ligeti.

Música para todas las edades.

Tanto Joël Suhubiette como Paul Lay son ortezanos de nacimiento. El primero dirige Les Elements, uno de los coros más famosos de Francia. El segundo se ha forjado una excelente reputación entre los jazzistas y viaja por todo el mundo. Bajo la precisa batuta del primero y el piano a veces improvisado del segundo, le espera un matrimonio musical insólito…

Del encuentro entre estos dos grandes músicos nació el deseo de confrontar sus dos mundos, de fundirlos en una creación única que prepararán en Oloron: Paul Lay improvisará en torno a obras maestras corales, iluminándolas de una manera diferente. Sus propias composiciones para trío de jazz y conjunto vocal responderán a las obras elegidas por los dos artistas del vasto repertorio a cappella: Gesualdo, Bach, Schubert, Stravinsky y Ligeti.

Musik, für alle Altersgruppen.

Joël Suhubiette und Paul Lay sind gebürtige Orthéziens. Der erste leitet Les éléments, einen der renommiertesten Chöre Frankreichs. Der zweite hat sich einen sehr guten Ruf unter den Jazzmusikern erworben und ist in der ganzen Welt unterwegs. Unter dem präzisen Taktstock des Ersten und dem manchmal improvisierten Klavierspiel des Zweiten erwartet Sie eine ungewöhnliche musikalische Verbindung…

Aus der Begegnung dieser beiden großen Musiker entstand der Wunsch, ihre beiden Welten miteinander zu konfrontieren und sie in einer einzigartigen Kreation zu vereinen, die sie in Oloron vorbereiten werden: Paul Lay wird um Meisterwerke der Chorkunst herum improvisieren und sie auf eine andere Art und Weise beleuchten. Seine eigenen Kompositionen für Jazztrio und Vokalensemble werden auf die von den beiden Künstlern ausgewählten Werke aus dem umfangreichen A-cappella-Repertoire antworten: Gesualdo, Bach, Schubert, Strawinsky oder Ligeti.

