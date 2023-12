Concert du Nouvel An Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie, 14 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:30:00

fin : 2024-01-14 19:30:00

Le Rotary Club organise le concert du Nouvel An avec Nekez-Ari et l’Harmonie municipale le 14 janvier. Rendez-vous à 17h30 à l’espace Jéliote.

Les places sont disponibles à la vente à l’espace culturel Leclerc d’Oloron..

Le Rotary Club organise le concert du Nouvel An avec Nekez-Ari et l’Harmonie municipale le 14 janvier. Rendez-vous à 17h30 à l’espace Jéliote.

Les places sont disponibles à la vente à l’espace culturel Leclerc d’Oloron.

Le Rotary Club organise le concert du Nouvel An avec Nekez-Ari et l’Harmonie municipale le 14 janvier. Rendez-vous à 17h30 à l’espace Jéliote.

Les places sont disponibles à la vente à l’espace culturel Leclerc d’Oloron.

EUR.

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn