Comédie musicale : Eh bien dansons maintenant ! Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie, 15 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La comédie musicale « Eh bien dansons maintenant » vous est proposée par les caisses de retraite d’Aquitaine et leurs partenaires.

Après la pièce de théâtre « Vieillir c’est Vivre ! » et le spectacle « Avant, j’étais vieux… » qui ont été un véritable succès, elles ont souhaité proposer un nouveau spectacle alliant théâtre, musique et danse avec pour objectifs de sensibiliser le public à la prévention « à travers le temps », promouvoir le bien-vivre et plus globalement inciter chacun d’entre nous à prendre soin de soi et des autres.

Réservation obligatoire..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:30:00. EUR.

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The musical « Eh bien dansons maintenant » is brought to you by the Aquitaine pension funds and their partners.

Following on from the highly successful « Vieillir c’est Vivre! » play and the « Avant, j’étais vieux… » show, they have decided to offer a new show combining theater, music and dance, with the aim of raising public awareness of prevention « through time », promoting good living and, more generally, encouraging each and every one of us to take care of ourselves and others.

Reservations required.

El musical « Eh bien dansons maintenant » llega de la mano de las cajas de pensiones de Aquitania y sus socios.

Tras el gran éxito de la obra « Vieillir c’est Vivre! » y el espectáculo « Avant, j’étais vieux… », han querido ofrecer un nuevo espectáculo que combina teatro, música y danza, con el objetivo de sensibilizar al público sobre la prevención « a través del tiempo », promover la buena vida y, más en general, animar a todos a cuidar de sí mismos y de los demás.

Reserva obligatoria.

Das Musical « Eh bien dansons maintenant » wird Ihnen von den Rentenkassen der Region Aquitanien und ihren Partnern angeboten.

Nach dem Theaterstück « Vieillir c’est Vivre! » und der Aufführung « Avant, j’étais vieux… », die ein voller Erfolg waren, wollten sie eine neue Aufführung anbieten, die Theater, Musik und Tanz miteinander verbindet. Ziel ist es, das Publikum für die Prävention « durch die Zeit » zu sensibilisieren, das gute Leben zu fördern und ganz allgemein jeden von uns dazu anzuregen, sich um sich selbst und andere zu kümmern.

Reservierungen sind erforderlich.

