Semaine Bleue : Atelier Marionnette Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie, 14 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social : notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour l’atelier « marionnette » avec un participation à un spectacle le jour-même.

Inscriptions possibles à partir du 11 septembre. La première semaine, les inscriptions seront réservées aux personnes n’ayant pas participé l’année dernière.

Réservé aux retraité.e.s Oloronais.es..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 18:00:00. EUR.

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every year, Semaine Bleue is a powerful lever for changing the way society looks at aging and old age, by spreading a positive image of the role of the elderly in our social fabric: our program is based on this idea!

The « puppet » workshop will take place today, with participation in a show on the same day.

Registration opens on September 11. The first week, registrations will be reserved for people who did not participate last year.

Reserved for retired people from Oloron.

Cada año, la Semaine Bleue es un excelente medio para cambiar la mirada de la sociedad sobre el envejecimiento y la vejez, promoviendo una imagen positiva del papel de las personas mayores en nuestro tejido social: ¡nuestro programa se basa en esta idea!

El taller de « marionetas » tendrá lugar hoy, con participación en un espectáculo el mismo día.

La inscripción se abre el 11 de septiembre. Durante la primera semana, las inscripciones estarán reservadas a las personas que no participaron el año pasado.

Reservado para jubilados de Oloron.

Jedes Jahr ist die Blaue Woche ein wunderbarer Hebel, um den Blick der Gesellschaft auf das Altern und das Alter zu verändern, indem eine positive Vorstellung von der Rolle der älteren Menschen in unserem sozialen Gefüge verbreitet wird: Unser Programm basiert auf dieser Idee!

An diesem Tag findet der Workshop « Marionette » statt, bei dem Sie an einer Aufführung am selben Tag teilnehmen können.

Anmeldungen sind ab dem 11. September möglich. In der ersten Woche sind Anmeldungen nur für Personen möglich, die im letzten Jahr nicht teilgenommen haben.

Nur für Rentner/innen aus Oloron.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn