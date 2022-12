Concert de Printemps Espace Jeanne de Laval Andard Catégorie d’évènement: Andard

Concert de Printemps Espace Jeanne de Laval, 12 mai 2023, Andard. Concert de Printemps Vendredi 12 mai 2023, 20h30 Espace Jeanne de Laval Concert de Printemps Espace Jeanne de Laval rue Jeanne de Laval , 49800 Andard Andard Concert de Printemps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T23:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Andard Autres Lieu Espace Jeanne de Laval Adresse rue Jeanne de Laval , 49800 Andard Ville Andard lieuville Espace Jeanne de Laval Andard

Espace Jeanne de Laval Andard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andard/

Concert de Printemps Espace Jeanne de Laval 2023-05-12 was last modified: by Concert de Printemps Espace Jeanne de Laval Espace Jeanne de Laval 12 mai 2023 Andard Espace Jeanne de Laval Andard

Andard