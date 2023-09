MUSICAVENT Espace Jean Vilar NEUVILLE SUR SAONE Catégorie d’Évènement: NEUVILLE SUR SAONE MUSICAVENT Espace Jean Vilar NEUVILLE SUR SAONE, 21 octobre 2023, NEUVILLE SUR SAONE. MUSICAVENT Samedi 21 octobre, 18h00 Espace Jean Vilar La CMF RGL organise son premier festival de musiciens amateurs,

MUSICAVENT

Samedi 21 octobre 2023

à 18 h à la salle Jean Vilar de Neuville-sur-Saône

avec 4 ensembles : Le Marching Band de l’Union Musicale d’Amplepuis pour votre accueil à partir de 17 h 30

La chorale Ensemble Vocal Lugdunum de Lyon

L’harmonie de Neuville-sur-Saône

Un orchestre d’harmonie crée spécialement pour ce festival avec les 120 jeunes musiciens issus des colonies de Cublize et de Musical’été. Billeterie sur HelloAsso :

Billeterie sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/cmf-rhone-grand-lyon/evenements/musicavent

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:00:00+02:00

Espace Jean Vilar
place Charles de Gaulle, 69250 NEUVILLE SUR SAONE

