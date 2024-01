Conférence UPA : « La dissuasion nucléaire permet-elle une paix durable ? » Espace Jean Vilar Arcueil, 23 janvier 2024, Arcueil.

Conférence UPA : « La dissuasion nucléaire permet-elle une paix durable ? » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 23 janvier, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Début : 2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00

Depuis 1945, le monde n’a pas connu de nouvelle guerre mondiale et pour certain il serait même en paix. L’existence des arsenaux nucléaire et de la politique de dissuasion en seraient la raison. Les conséquences en cas d’emploi seraient telles, que celles-ci annihileraient le risque de guerre. D’ailleurs, le président Macron a repris cette formulation pour justifier la poursuite de cette politique de défense et l’investissement de 54 milliards d’euros entre 2024 et 2030. Mais en réalité que recouvre « cette paix durable » ? La dissuasion engendre-t-elle une domination de certains Etats au détriment de la majorité des Etats ? Cela signifie-t-il vivre à l’ombre d’une menace perpétuelle ?

Conférence animée par Jean-Marie Collin, directeur de ICAN France, la branche française de la Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nucléaires (ICAN), organisation prix Nobel de la paix en 2017. Il travaille depuis plus de 20 ans sur les questions de dissuasion nucléaire, du désarmement et de la non-prolifération nucléaire.

