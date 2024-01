Conférence UPA : « Du journalisme d’enquête à la bande dessinée » Espace Jean Vilar Arcueil, 16 janvier 2024, Arcueil.

Conférence UPA : « Du journalisme d’enquête à la bande dessinée » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 16 janvier, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Bande dessinée du réel, bd-reportage, enquête en bande dessinée… Ces dernières années, le journalisme s’est invité dans le « neuvième art ». Comment en est-on arrivé-là ? Quelles sont les œuvres majeures de ce genre bien particulier qui fait désormais partie du paysage de la bande dessinée ? S’agit-il d’une nouvelle forme de journalisme ? Benoît Collombat, lui-même auteur ou co-auteurs de plusieurs enquêtes en bande dessinée revient sur tous ces points en faisant également partager sa propre expérience.

Conférence animée par Benoit Collombat, journaliste à la direction des enquêtes et de l’investigation de Radio France.

