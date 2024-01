Conférence UPA : « La question migratoire du XXIe siècle » Espace Jean Vilar Arcueil, 9 janvier 2024, Arcueil.

Cette séance sera centrée sur la dimension mondialisée des migrations dans le monde, ses facteurs structurels, les conséquences des migrations sur la citoyenneté, les frontières et les identités, la diplomatie des migrations et les nouvelles mobilités aujourd’hui (réfugiés, déplacés environnementaux, élites, seniors au soleil, mineurs non accompagnés).

Conférence animée par Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS (CERI, Sciences Po). Docteur en Science Politique, elle enseigne à Sciences Po et est auteur de nombreux ouvrages et articles de revues scientifiques sur les migrations et politiques migratoires. Ses recherches comparatives portent sur les flux, les politiques migratoires et la citoyenneté en Europe et dans le monde. Elle a été consultante pour divers organismes dont l’OCDE, la Commission européenne, le HCR et le Conseil de l’Europe.

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

