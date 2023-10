Ciné-débat – La rivière de Dominique Marchais Espace Jean Vilar Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Val-de-Marne Ciné-débat – La rivière de Dominique Marchais Espace Jean Vilar Arcueil, 11 octobre 2023, Arcueil. Ciné-débat – La rivière de Dominique Marchais Mercredi 11 octobre, 20h30 Espace Jean Vilar Tarifs habituels de la salle Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jeanvilar-accueil@amirie-arcueil.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00 cinéma documentaire rivière eau nature écologie transition Détails Catégories d’Évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu Espace Jean Vilar Adresse 1 rue Paul Signac - 94110 Arcueil Ville Arcueil Departement Val-de-Marne Lieu Ville Espace Jean Vilar Arcueil latitude longitude 48.801358;2.330824

Espace Jean Vilar Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/