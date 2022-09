Conférence/Débat UPA : « La question climatique : histoires des négociations climats + GIEC » Espace Jean Vilar Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Conférence/Débat UPA : « La question climatique : histoires des négociations climats + GIEC » Espace Jean Vilar, 3 octobre 2022, Arcueil. Conférence/Débat UPA : « La question climatique : histoires des négociations climats + GIEC » Lundi 3 octobre, 20h00 Espace Jean Vilar

Entrée libre et gratuite, sans inscription

Conférence en entrée libre et gratuite, animée par Meriem Hamdi-Cherif. Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France L’Université populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites, ouvertes à tou.te.s, sans condition d’âge ou de diplôme.

Toutes les conférences se déroulent à l’Espace Jean Vilar (1 rue Paul Signac 94110 Arcueil). Les portes ouvrent à 19h30, 30 minutes avant le début de la séance. LUNDI 3 OCTOBRE A 20H :

« La question climatique : histoires des négociations climats + GIEC »

Description : Retour sur les principales étapes des négociations climatiques depuis 1992 jusqu’à nos jours et rappel de quelques éléments historiques sur le contexte de la naissance du GIEC. Quelques points clés, concepts et définitions pour mieux lire et comprendre les rapports du GIEC, au cœur de l’analyse et de la mise en œuvre des politiques climatiques. Conférence animée par Meriem Hamdi-Cherif, chercheure en économie de l’environnement à l’OFCE Sciences Po (Observatoire Français des Conjonctures Economiques). Ses travaux portent sur les interactions énergie-économie-environnement, l’évaluation des politiques climatiques ou la sécurité énergétique aussi bien au niveau global que régional. Elle élabore des scenarios prospectifs afin d’évaluer la transition vers des économies à faible contenu carbone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T20:00:00+02:00

2022-10-03T22:00:00+02:00

