Loiret Don de sang à l’Espace Jean-Vilar Espace jean-vilar Amilly, 22 novembre 2023, Amilly. Don de sang à l’Espace Jean-Vilar Mercredi 22 novembre, 15h00 Espace jean-vilar À retenir pour votre don : Avoir entre 18 à 70 ans inclus.

Peser minimum 50 kg.

Et bien évidemment : être en bonne santé et ne pas venir à jeun !

Apportez votre carte d’identité. Attention , vous devez obligatoirement prendre rendez-vous en cliquant ici Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/72536/sang/03-3-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

