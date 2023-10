Salon d’automne du Photo Club d’Amilly à l’Espace Jean-Vilar Espace jean-vilar Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Salon d’automne du Photo Club d’Amilly à l’Espace Jean-Vilar Espace jean-vilar Amilly, 11 novembre 2023, Amilly. Salon d’automne du Photo Club d’Amilly à l’Espace Jean-Vilar 11 et 12 novembre Espace jean-vilar Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Espace jean-vilar Adresse 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Espace jean-vilar Amilly latitude longitude 47.979295;2.757471

Espace jean-vilar Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/