Concert : Lea Desandre et l’ensemble Jupiter Espace jean-vilar, 5 février 2023, Amilly.

Concert : Lea Desandre et l’ensemble Jupiter Dimanche 5 février 2023, 18h00 Espace jean-vilar

Concert : Lea Desandre et l’ensemble Jupiter

Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “mailto:ejv@amilly45.fr”}]

Dimanche 5 février 2023 – 18h

Espace Jean-Vilar

Concert organisé en partenariat avec l’AME

Bach, Cantates et concerti

Lea Desandre : mezzo-soprano

Les solistes de l’ensemble Jupiter

Thomas Dunford : Luth et direction artistique

Lauréate de la 7e édition du Jardin des voix en 2015 et nommée ‘‘Révélation artiste lyrique’’ aux Victoires de la musique 2017, la mezzo-soprano Lea Desandre se produira ici avec d’autres musiciens brillants de l’ensemble Jupiter.

Ce programme (proposé en coproduction avec l’AME) regroupe certaines des œuvres les plus emblématiques de Bach. On retrouve toute sa virtuosité dans les deux concerti pour clavecin et violon, montrant les capacités extraordinaires de ces instruments : concerto pour violon in A minor BWV 1041 (14’) et concerto pour clavecin in D minor BWV 1052 (20’). La cantate “Ich habe genug” BWV 82 (22’), avec l’un des plus beaux airs pour violon et voix concertants, ‘‘fait résonner la fragilité de la vie et nous emmène vers une vision du paradis’’ . Enfin, la très expressive cantate “Mein Herze schwimmt im Blut” BWV 199 (23’) ‘‘exprime toute la douleur humaine, et le sentiment de rédemption, de soulagement et d’amour qui nous apaise tous’’.

Ouverture de la billeterie : samedi 10 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h à l’Espace Jean-Vilar.

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse).

Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés).

Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus).

La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly.

Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 €

Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert.

En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, possibilité d’utiliser le pass culture.

Renseignements :

Espace Jean-Vilar

264, rue de la Mère-Dieu

45200 AMILLY

02 38 85 81 96 / ejv@amilly45.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T18:00:00+01:00

2023-02-05T20:00:00+01:00