Don de sang à l’Espace Jean-Vilar Espace jean-vilar, 18 janvier 2023, Amilly. Don de sang à l’Espace Jean-Vilar Mercredi 18 janvier, 15h00 Espace jean-vilar Don de sang à l’Espace Jean-Vilar Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire À retenir pour votre don : Avoir entre 18 à 70 ans inclus. Peser minimum 50 kg. Et bien évidemment : être en bonne santé et ne pas venir à jeun ! Apportez votre carte d’identité. Pas besoin d’être médecin, chercheur ou infirmier pour être utile : vous êtes sur le point de sauver 3 vies. Alors, 3 fois MERCI !

2023-01-18T15:00:00+01:00

2023-01-18T19:00:00+01:00

