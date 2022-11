Salon Vins et Saveurs Espace Jean-Vilar Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Salon Vins et Saveurs Espace Jean-Vilar, 3 décembre 2022, Amilly. Salon Vins et Saveurs 3 et 4 décembre Espace Jean-Vilar Découvrez le Salon Vins et Saveur organisé par le Lions Club de Montargis. Espace Jean-Vilar 264 Rue de la Mère Dieu, Amilly Amilly Organisé par le Lions Club de Montargis Rives du Loing au profit exclusif de ses œuvres sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 ©LionsclubMontargis

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Espace Jean-Vilar Adresse 264 Rue de la Mère Dieu, Amilly Ville Amilly lieuville Espace Jean-Vilar Amilly

Espace Jean-Vilar Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Salon Vins et Saveurs Espace Jean-Vilar 2022-12-03 was last modified: by Salon Vins et Saveurs Espace Jean-Vilar Espace Jean-Vilar 3 décembre 2022 Amilly Espace jean-vilar Amilly

Amilly