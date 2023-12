Un après-midi avec les Histrions Espace Jean Vautrin Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Un après-midi avec les Histrions Espace Jean Vautrin Bègles Bègles, 16 décembre 2023 13:30, Bègles. Un après-midi avec les Histrions Samedi 16 décembre, 14h30 Espace Jean Vautrin Bègles Sur inscription participation 3 € Après-midi avec les Histrions de Pessac Chansons et danses suivies d’un goûter et pot de l’amitié. Sur inscription participation 3 € 06 72 27 68 16 Espace Jean Vautrin Bègles MUSSONVILLE Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0672276816 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00 Spectacle chansons Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Code postal 33130 Lieu Espace Jean Vautrin Bègles Adresse MUSSONVILLE Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Espace Jean Vautrin Bègles Bègles Latitude 44.792704 Longitude -0.563686 latitude longitude 44.792704;-0.563686

Espace Jean Vautrin Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/