Le Best of des 20 ans – Yves Cusset Espace Jean Vautrin Bègles, vendredi 9 février 2024.

Le Best of des 20 ans – Yves Cusset De et avec Yves Cusset, dans le cadre des Soirées du rire philosophe Vendredi 9 février, 20h30 Espace Jean Vautrin Tarifs Plein 13 €, Réduit: 10 €, Carte jeunes 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Cela fait déjà 20 ans qu’Yves Cusset nous fait rire avec (de la) philosophie. 20 ans, ce n’est peut-être pas le plus bel âge de la vie, mais cela vaut quand même la peine d’être fêté ! Nous aurons donc droit à un florilège (on dit « best of » en bon français) de textes d’Yves Cusset, et si possible les meilleurs et les plus fleuris, pour cette soirée dont il n’est prévu qu’un exemplaire unique.

Elle sera philosophique, un peu beaucoup, passionnément humoristique, désespérément joyeuse et joyeusement désespérée, participative pourquoi pas, festive assurément !

Et c’est vous qui déciderez après ça si ça vaut la peine d’en reprendre pour 20 ans…

Bar, tapas dès 19h30.

Espace Jean Vautrin Chemin Alexis Labro 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-le-levain/evenements/le-best-of-des-20-ans-yves-cusset-9-fevrier »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684596045 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.le.levain@gmail.com »}]

spectacle théâtre

Cire Un jour j’irai