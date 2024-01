Stage de Clown Espace Jean Vautrin Bègles, samedi 3 février 2024.

Stage de Clown Ce stage s’adresse à toute personne curieuse de découvrir ou approfondir l’art du clown. 3 et 4 février Espace Jean Vautrin Sur inscription 100 € / plein tarif et 80 € / tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

Les objectifs :

– favoriser la mise en confiance

– s’autoriser à vivre ses émotions

– renforcer sa créativité

– apprendre à lire le détail

– rire de l’imperfection

– vivre la rencontre avec le partenaire et avec le public

– être au présent, vivant et vrai

06 72 79 83 56

Espace Jean Vautrin Chemin Alexis Labro 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

théâtre atelier