Conférence gesticulée adaptée de Tractatus philo-comicus Vendredi 15 décembre, 20h30 Espace Jean Vautrin Tarifs : Plein : 13 €, Réduit et groupe (au moins 10 places) : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Une conférence gesticulée adaptée du livre Rire d’Yves Cusset, paru chez Flammarion et largement salué par la presse à sa sortie en 2016.

S’il est rare que les philosophes qui nous parlent du plaisir parviennent à nous faire jouir, les propos pourtant philosophiques d’Yves Cusset sur les diverses formes de l’hilarité ne manquent pas de nous faire rire. Un parcours réellement humoristique à travers l’humour et le rire !

« Cusset fait rire par sa pertinence et son impertinence, son ton totalement irrespectueux et (auto)moqueur, son brio, son écriture débridée et déridée » Libération

« Ce qu’avait oublié le grand Bergson, Yves Cusset y a pensé : faire rire en écrivant sur le rire » Le Canard enchaîné

« De Démocrite à Bergson, en passant par Mozart, cette partition se joue entre l’hilarité et l’allégresse. Enfin une rigolothérapie intelligente ! » Psychologies Magazine

Bar, tapas dès 19h30

Espace Jean Vautrin Chemin Alexis Labro 33130 Bègles

humour philosophie

Cie Un jour j’irai