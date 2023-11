Stage de techniques vocales et concert de restitution – WINNIPEG Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Stage de techniques vocales et concert de restitution – WINNIPEG Espace Jean Vautrin Bègles, 2 décembre 2023, Bègles. Stage de techniques vocales et concert de restitution – WINNIPEG Samedi 2 décembre, 19h00 Espace Jean Vautrin https://www.helloasso.com/associations/saxalf-performances/evenements/stage-de-technique-vocale-et-restitution Venez assister à ce stage de technique vocale destiné aux amateurs de chant à partir de 9 ans.

Si vous êtes passionné-e par le chant et vous voulez approfondir votre pratique et partager un moment artistique et ludique en collectif, vous ne devriez pas rater cette occasion. Nous allons utiliser comme support un répertoire rock en français et en anglais.

Ce stage sera suivi d’une restitution des chants travaillés. L’ensemble de saxophonistes LaboSax participera aussi au concert du soir. N’oubliez pas de réserver (par ici):

https://www.helloasso.com/associations/saxalf-performances/evenements/stage-de-technique-vocale-et-restitution Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/saxalf-performances/evenements/stage-de-technique-vocale-et-restitution »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

