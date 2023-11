Les 10 ans du Levain avec Kei McGregor’s band Espace Jean Vautrin Bègles, 1 décembre 2023, Bègles.

Les 10 ans du Levain avec Kei McGregor’s band Vendredi 1 décembre, 18h30 Espace Jean Vautrin Entrée à prix libre

Les 10 ans du Levain

Depuis 10 ans, le Levain, lieu artistique et cosmopolite de proximité, programme des spectacles, des expos, des ateliers, des débats, soutient des projets émergents, met en place du théâtre forum, produit des spectacles et défend les droits culturels.

Le Levain a aussi développé une activité de traduction pour soutenir la diffusion de la littérature et la diversité des idées en Hongrie, pays menacé par la dictature.

Vendredi, nous vous proposons dès 19h30 des lectures en français d’extraits de ces textes et œuvres qui ont été traduites ou seront traduites en hongrois pour faire résonner le souffle puissant d’une pensée incarnée. Les photos qui illustrent l’édition hongroise de Lesbos, la honte de l’Europe de Jean Ziegler seront exposées dans le hall dès 18h30.

Puis, nous nous délecterons du concert de nos amis les musiciens du mythique Kei McGregor’s band, un feu d’artifice de cultures musicales, l’irrésistible jazz sud-africain qui a contribué à lancer le Levain il y a 10 ans !

Programme :

18h30 : Ouverture du lieu

19h30 : Lectures

20h30 :Verre de l’amitié (offert)

21h : Concert de Kei McGregor’s Band

Le trompettiste Kei McGregor et son Band pétillant insufflent « à la Sud-Africaine » un métissage pas sage de Kwela, M’baqanga, Marabi, Mandingue, Jazz, Latin, Rock, Ska… Tout ce qui fait vibrer leurs oreilles afin d’enchanter les vôtres.

https://youtu.be/evVXjyHNesw?t=25

Entrée à prix libre

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Nous tenons à remercier les bénévoles qui portent cette association, tous les ami.e.s qui viennent prêter main forte au bar, aux chantiers ou à la fête de la morue !

Merci aussi à nos partenaires, au département de la Gironde à la CNAF, et tout particulièrement à la ville de Bègles et à l’effervescence associative !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

Jazz Jazz sud-africain

Kei McGregor’s band