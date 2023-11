Stage de clown Espace Jean Vautrin Bègles, 25 novembre 2023, Bègles.

Stage de clown 25 et 26 novembre Espace Jean Vautrin Sur inscription ; tarif pour deux jours (100€ non adhérent à l’Amicale Laïque et 80€ pour les adhérents)

Les objectifs :

favoriser la mise en confiance

s’autoriser à vivre ses émotions

renforcer sa créativité

apprendre à lire le détail

rire de l’imperfection

vivre la rencontre avec le partenaire et avec le public

être au présent vivant et vrai.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.72.79.83.56 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

théâtre adultes