Stages de Danses Brésiliennes Samedi 18 novembre, 14h00 Espace Jean Vautrin Tarifs :

20 € pour chaque stage

30 € pour les deux stages

(règlement par chèque, espèce, carte bancaire ou Hello Asso)

Samedi, à la salle Jean Vautrin, 18 novembre..une après-midi de danses brésiliennes!

(pour le plaisir de danser à deux )

– Stages niveaux debutant de Samba de Gafieira et de Zouk Brésilien

– pratique ( gratuite et ouvert à tous ) avec auberge espagnole (musique DJ avec Samba, Zouk Brésilien, mais aussi de bachata, kizomba et Forro. )

-Les participants aux stages ont une réduction de 5€ au bal du Brésil (dimanche 19/11)

Allons danser !

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

