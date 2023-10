The Jazz Web Orchestra fait son show Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde The Jazz Web Orchestra fait son show Espace Jean Vautrin Bègles, 4 novembre 2023, Bègles. The Jazz Web Orchestra fait son show 4 et 5 novembre Espace Jean Vautrin 15 Euros / personne (8 Euros pour étudiants, jeunes, chômeurs) Le Jazz Web Orchestra sous la direction de David Langlet fait son show et vous présente les événements qui vont marquer la saison 2023 – 2024.

Au programme des morceaux originaux inédits de Daniel Janin, des mélodies entrainantes jouées par un Big Band survolté, du rire et de la bonne humeur.

L’ensemble est constitué de 23 musiciens amateurs confirmés, de professionnels et d’enseignants de la musique.

Nombre de places limitées. Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556499595 http://mairie-begles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/the-jazz-web-project/evenements/the-jazz-web-project-fait-son-show »}] Pas d’emplacement parking

tramway proche

Bâtiment de plain-pied

aux normes ERP

Pas d’ascenceur

pas d’étage

Pas d’élevateur

Pas de rampe d’accès

Salle accessible aux fauteuils manuels

Salle accessible aux fauteuils électriques

WC accessibles

Pas de personnel formé ou sensibilisé à l’accueil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 jazz concert The Jazz Web Project Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Espace Jean Vautrin Adresse Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Espace Jean Vautrin Bègles latitude longitude 44.796955;-0.557791

Espace Jean Vautrin Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/