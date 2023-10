Spectacle – Rien ne sert d’exister Espace Jean Vautrin Bègles, 19 octobre 2023, Bègles.

Spectacle – Rien ne sert d’exister Jeudi 19 octobre, 20h30 Espace Jean Vautrin 13 € / 10 € / 8 €

Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un prof de philo converti en humoriste, a déjà été joué plus de 400 fois en France et à l’étranger.

C’est l’histoire d’un homme – mais cela pourrait tout aussi bien être une femme – qui se découvre philosophe à son insu et va se livrer à un petit exercice de philosophie sauvage pour guérir des questions qui l’assaillent : La mort vaut-elle la peine d’être vécue ?

L’amour est-il aimable ?

Comment faire autrement que de se demander pourquoi ?

Et bien d’autres encore… Au plus grand étonnement d’un public incrédule qui ne voit pas tout de suite comment les questions métaphysiques les plus inquiétantes pourraient bien susciter l’hilarité, et qui découvre que la pensée, effectivement, ça chatouille.

De et avec Yves Cusset, dans le cadre des Soirées du rire philosophe

« Un génial monologue philosophico-burlesque, aussi original qu’hilarant ! » 20 Minutes

« Cusset, c’est un Devos qui aurait fait Normale Sup ! » Marianne

« Yves Cusset fait de l’humour un geste de pensée » Le Monde

Ouverture du bar, tapas dès 19h30.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-le-levain/evenements/rien-ne-sert-a-exister-yves-cusset »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.le.levain@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684596045 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

humour philosophie

Cie Un jour j’irai