Spectacle : La cuisine des étoiles Vendredi 24 mars, 20h30 Espace Jean Vautrin Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif enfant et carte jeune : 6 €

L’origine de notre Univers racontée avec une orange, des petits pois, quelques cookies et un plat de nouilles.

À la fin d’un repas, le Professeur Beuz et son assistante Madame Pozzoni nous racontent la formation de l’univers, du Big bang à l’apparition de la Terre, à la manière d’une recette de cuisine. Œufs, petits gâteaux, nouilles, bananes « relativistes », soupe « primordiale », oignons géants… viendront illustrer les expériences démonstratives de cette grande recette cosmique dont nous sommes issus…

À partir de faits scientifiques réels et de textes et publications de cosmologistes et astronomes réputés tels que : Hubert Reeves, Stephen Hawking, Jean-Pierre Luminet… Jean-François Toulouse a imaginé ce spectacle en y insérant la part de fantaisie et d’humour, de décalage et d’émotion propre au théâtre.

Jean-François Toulouse : écriture, jeu, mise en scène.

FaïzaKaddour : jeu, lumières, chaos alimentaire.

Renaud Cojo (regard complice) ; Jean-Maurice Robillot (astronome consultant) ; Sylvain Dubin (création lumière) ; Muriel Liévin (costumière).

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00

astronomie science

Cie Tombés du Ciel