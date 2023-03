Soirée Poésie Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Soirée Poésie Espace Jean Vautrin, 17 mars 2023, Bègles. Soirée Poésie Vendredi 17 mars, 18h30 Espace Jean Vautrin Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Lectures par les élèves d’une classe de CAP Opérateur Logistique du Lycée Émile Combes (restitution d’ateliers d’écriture avec Cécile Richard)

Lecture-performance de Cécile Richard

Lecture de Benoît Toqué

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

