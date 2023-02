Concert des pianistes Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Concert des pianistes Espace Jean Vautrin, 4 mars 2023, Bègles. Concert des pianistes Samedi 4 mars, 14h00 Espace Jean Vautrin

Gratuit sur réservation Concert des pianistes A l’occasion des 50 ans de la Maison Municipale de la Musique, les quatre professeures de piano de l’école de la Musique de Bègles, proposent à leurs élèves de pouvoir

se produire en public sur un piano de concert pour présenter toutes les belles

possibilités et les multiples facettes de ce noble instrument. GRATUIT

Samedi 4 Mars à 14 h à l’Epsace Jean Vautrin

Sur réservation au préalable au 05 33 89 95 59 du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30,ou maisondelamusique@mairie-begles.fr avant le vendredi 3 mars. Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T13:00:00+00:00 – 2023-03-04T14:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Espace Jean Vautrin Adresse Rue Alexis Labro 33130 Begles Ville Bègles lieuville Espace Jean Vautrin Bègles Departement Gironde

Espace Jean Vautrin Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Concert des pianistes Espace Jean Vautrin 2023-03-04 was last modified: by Concert des pianistes Espace Jean Vautrin Espace Jean Vautrin 4 mars 2023 Bègles Espace Jean Vautrin Bègles

Bègles Gironde