Spectacle : N’être pas né Espace Jean Vautrin, 23 février 2023, Bègles.

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif carte jeunes : 6 €

Une pièce d’Yves Cusset handicap intellectuel,handicap psychique,handicap moteur ii;pi;mi

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lauréat dans la catégorie « humour » de la sélection du Off, qui récompense les meilleurs textes du festival Off d’Avignon__, N’être pas né est un spectacle inclassable d’humour et de poésie, sur les affres de la naissance, de la toute petite enfance et ses conséquences sur le développement de la personnalité, en particulier sur la sexualité et la représentation de la femme chez l’ancien petit garçon que l’homme ne peut éviter d’être. L’humoriste philosophe Yves Cusset s’y aventure avec une douce extravagance dans l’univers de la psychanalyse …

« Ses angoisses traitées avec autodérision le situent dans la lignée d’un jeune Woody Allen et sa sensibilité littéraire le rapproche d’un Raymond Devos…La réussite est là. Indéniable ». L’Express

« Yves Cusset pousse le one man show dans les hauteurs de la philosophie en faisant jouer les mots jusqu’aux vertiges de la clownerie métaphysique». Politis

« N’être pas né est aussi profond que savoureux et ravira les amoureux des mots ». 20 Minutes

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com

Bar, tapas dès 19h30.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T20:30:00+01:00

2023-02-23T22:00:00+01:00

Cie Un jour j’irai