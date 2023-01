Le tout petit prince minuscule Espace Jean Vautrin, 19 janvier 2023, Bègles.

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif carte jeune : 6 €.

Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Yves Cusset, interprété par Ernaut Vivien, dans le cadre des Jeudis du rire philosophe handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi

Poétique, drôle et terrifiant tout à la fois, ce conte livre le récit de vie d’un homme trop petit confronté à un monde trop grand pour lui. Il nous entraîne dans les méandres de son esprit et nous livre sa vision du monde et sa philosophie de la vie. Une plongée en apnée dans le cerveau d’un « déficient intellectuel » dont on aperçoit toute l’étonnante efficience de pensée, et qui se débat contre la violence du monde de toute la force de sa vie minuscule.

Écrit et mis en scène par Yves Cusset

Interprété par Ernaut Vivien

Dansl le cadre des Jeudis du rire philosophe

Attention, il ne s’agit pas d’un spectacle jeune public !

« Un texte superbe pour un comédien magnifique de retenue, d’intériorité et de générosité dans son jeu. On sort secoué et « heureux » en même temps ! Moment de vie et de théâtre inoubliables ! »

IdFM 98.0, émission Empreintes

« C’est tendre, drôle et déchirant. Ernaut Vivien est bouleversant. Le texte est plein de vérités et de poésie. Parfois drolatique, parfois douloureux. Pas un bruit dans la salle, chacun retient sa respiration tant l’émotion est intense » Au Balcon www.aubalcon.fr

Bar tapas dès 19h30



