Projection suivie d’une table ronde handicap moteur mi Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Projection du film documentaire suivie d’une table ronde « PUTAIN DE LAPIN !» de Catherine Ulmer Lopez, Jeudi 8 décembre 2022 à partir de 18 h 30 à l’Espace Jean Vautrin.

Cette projection sera suivie d’une table ronde en présence de la réalisatrice, d’Annick Sicali et des professionnels de santé de la Rivière Bleue : Les disciplines artistiques comme outil(s) de médiation culturelle auprès de publics présentant des troubles mentaux. En partenariat avec les Campus Solidaires.

Gratuit sur réservation

Renseignements et réservations : 05.56.49.95.95. Espace Jean Vautrin : Rue Alexis Labro – Parc de Mussonville à Bègles.

