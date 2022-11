Antoine B, La main tendue Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Antoine B, La main tendue Espace Jean Vautrin, 1 décembre 2022, Bègles. Antoine B, La main tendue 1 et 2 décembre Espace Jean Vautrin

Tarif plein : 12 euros, tarif réduit : 10 euros.

L’histoire d’Antoine Boudinet, jeune homme de 26 ans, qui perd une main en ramassant une grenade lors d’une manifestation des gilets jaunes à Bordeaux. handicap psychique;handicap moteur;handicap intellectuel pi;mi;ii Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:theatre.le.levain@gmail.com »}] Le 8 décembre 2018, Antoine Boudinet, jeune homme de 26 ans, perd une main en ramassant une grenade lors d’une manifestation à Bordeaux. Depuis, tout va très vite pour lui. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Les médias le sollicitent pour des interviews. Il prend la décision de monter un collectif avec la centaine d’autres personnes blessées ce jour-là. Surtout, il tente d’apprendre à vivre avec cette blessure, qui marque un tournant dans son engagement citoyen. Mutilé pour l’exemple ? Le spectacle s’est construit autour de la parole intime d’Antoine et son histoire pour dresser un portrait du mouvement en général, du récit fait de cette journée du 8 décembre sur les ondes de France Inter aux semaines et aux mois qui ont suivi. Elle est complétée par l’analyse en direct de deux comédiens dont les points de vue divergent sur le sens à trouver tant aux événements proprement dit qu’à leur ambition pour d’en rendre compte.

Trois comédiens portent ainsi au plateau cette quête de vérité/s. La parole circule entre eux, dans une adresse permanente au public. Ils retracent le fil des événements, racontent, jouent des scènes reconstituées, et se confient. Texte : Florent Viguié

Mise en scène : Abdulrahman Khallouf

Jeu : Nadège Taravellier, Valentine Cohen et Hugo Schnitzler Tarif plein : 12 euros, tarif réduit : 10 euros.

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com

Bar, tapas avant et après le spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:00:00+01:00

2022-12-02T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Espace Jean Vautrin Adresse Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Ville Bègles lieuville Espace Jean Vautrin Bègles Departement Gironde

Espace Jean Vautrin Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Antoine B, La main tendue Espace Jean Vautrin 2022-12-01 was last modified: by Antoine B, La main tendue Espace Jean Vautrin Espace Jean Vautrin 1 décembre 2022 Bègles Espace Jean Vautrin Bègles

Bègles Gironde