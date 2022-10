Concert du Burdigala Brass Quintet Espace Jean Vautrin, 27 novembre 2022, Bègles.

Concert du Burdigala Brass Quintet Dimanche 27 novembre, 14h00

Entrée libre sur réservation

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert du Burdigala Brass Quintet

A l’occasion des cinquante de la Maison Municipale de la Musique de Bègles, une serie de concerts vous est proposée ce week-end du 26/27 Novembre.

Formé de cinq musiciens professionnels jouant dans des orchestres et enseignants en écoles de musique ou conservatoires, le Burdigala Brass Quintet naît d’une rencontre en région bordelaise. Cette formation se démarque par sa singularité instrumentale ; en effet, l’Euphonium y remplace le trombone et le cornet à trompette, ce qui nous permet d’aborder la musique avec une sonorité plus veloutée.

Le Burdigala Brass Quintet est susceptible de se produire dans des lieux divers et variés comme des églises, des châteaux ou encore en plein air, avec un panel de genres allant de la musique ancienne, baroque, jusqu’à la musique moderne, voire parfois même actuelle. De plus l’ensemble propose de façon plus éclectique, des animations publiques ou privées lors de différentes occasions telles que des mariages, cocktails ou encore des vernissages et dégustations.

Les musiciens : Alexandre Aubé et Damien Sépeau – euphoniums ; Benoît Cazaux – cor ; Nicolas Le Brazidec et Marie Murcia – cornets.

Dimanche 27 novembre 14 h 00 à l’Espace Jean Vautrin (Mussonville)

Durée : 45 minutes

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite sur réservation



Burdigala Brass Quintet