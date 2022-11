Le Voyage de Bavard et Muet – conte musical Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le Voyage de Bavard et Muet – conte musical Espace Jean Vautrin, 20 novembre 2022, Bègles. Le Voyage de Bavard et Muet – conte musical Dimanche 20 novembre, 17h00 Espace Jean Vautrin

Tarif unique de 6 euros

Un bavard fébrile et un muet facétieux ont ramené de leur récent périple en

Roumanie et en Hongrie, deux contes rythmés par des musiques et chansons, dans lesquels se côtoient des personnages incontournables des légendes d’Europe Centrale et de l’Est . Dans le premier conte (une création), on apprend comment une famille de vampires roumains a été contrainte d’abandonner ses traditions gastronomiques après avoir été confrontée à la perte subite des dents de lait de son enfant. Dans le deuxième conte (l’adaptation d’une légende hongroise), une sorcière lance au Diable un défi dont l’enjeu est la main de sa fille adoptive, la belle Herka. Les textes et les musiques sont une création de Marc Mouchès et de Xavier Fraineau. Les décors, accessoires et costumes sont une création de Camille Mansir et de Sandrine Rodriguez. Avec l’aide de Cyril Jaubert à la mise en scène. Tout public dès 5 ans. Tarif unique de 6 euros.

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com

Gâteaux et boissons avant et après le spectacle.

