CAROLINA CARMONA TRIO « Chante Elis Regina » Espace Jean Vautrin, 19 novembre 2022, Bègles.

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif carte jeune : 6 €

Concert avec une répertoire en hommage à la chanteuse brésilienne Elis Régina.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles

Carolina Carmona est une chanteuse amoureuse de la musique brésilienne. Après plusieurs rencontres musicales autour de cette esthétique, aujourd’hui elle interprète un répertoire en hommage à la chanteuse brésilienne Elis Régina, la pasionaria des grandes années de la MPB (musica popular brasileira) a la voix plus qu’intense et timbre de féline qui nous a quitté trop jeune (elle aura pour toujours 36 ans). Chanteuse engagée, la « tornade », comme elle était appelée dans le milieu, chantait des paroles d’espoir pour un Brésil meilleur et a vivement critiqué la dictature militaire en place ces années là. Elle s’engage comme ses confrères tropicalistes contre la dictature brésilienne, qu’elle critique de manière virulente sur scène et sur disque: protégée par son immense popularité, elle choisit néanmoins de rester au Brésil alors même que la plupart de ses confrères doivent s’exiler.

Accompagnée par des grands musiciens comme le pianiste péruvien Jaime Aledo et le batteur Stéphane Desplat, très imprégnés du langage-jazz et des musiques latines. La magie musicale de ce répertoire joué lors du Festival de Jazz à Montreux l’année 1979 surprends par sa richesse rythmique et les influences jazz qui donnent relief à un voyage dans un Brésil bouillonnant de vie et mélancolie.

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com



Carolina Carmona