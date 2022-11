Atelier découverte des dances indiennes pour les 7-12 ans Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

6 euros

Atelier découverte des dances indiennes avec NC Compagnie handicap intellectuel ii Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:theatre.le.levain@gmail.com »}] Mathias, le percussionniste fait découvrir les rythmes indiens aux enfants qui peuvent ensuite découvrir et pratiquer les danses indiennes avec Julie, la danseuse.

Durée : 60 minutes.

Tarif de l’atelier : 6 €.

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com

Suivi par un gouter indien à 16h.

2022-11-19T15:00:00+01:00

2022-11-19T16:00:00+01:00

Catégories d'évènement: Bègles, Gironde
Lieu Espace Jean Vautrin Adresse Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Ville Bègles Age minimum 7 Age maximum 12

