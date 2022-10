Concert de Julie Lagarrigue Espace Jean Vautrin, 27 octobre 2022, Bègles.

Concert de Julie Lagarrigue Jeudi 27 octobre, 20h30 Espace Jean Vautrin

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 8 €, enfants, carte jeune : 6 €.

Concert solo de Julie Lagarrigue

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Julie compare souvent l’écriture et la cuisine. Elle a raison, c’est affaire de corps et d’intimité, désir de partage et connaissance de soi et des autres, de ce qu’ils aiment, de ce qui les rassemble.

Julie en solo cuisine, arrange, couvre la table de petits plats variés, s’adresse à notre goût le plus fin, poétise, nous tend un miroir où l’on se retrouve, étonnés de découvrir que l’on aime, avec elle, les grandes petites choses de la vie, les odeurs et les goûts, les épices et les contrastes.

Piano, guitare, accordéon, peu importe, les ustensiles concoctent avec finesse quelques douceurs, rugosité, franchises goûteuses et pudeurs osées.

En solo sa voix et l’instrument sont à égalité, les deux développent l’intime. L’intime à deux.

Sa voix vient à nos narines, capte notre attention et nous balade l’air de rien. Elle nous rend confiant.



