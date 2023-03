Atelier : Piano album #6 Espace Jean Touret Courcelles-lès-Montbéliard Catégories d’Évènement: Courcelles-lès-Montbéliard

Doubs . Le projet Piano Album est l’aboutissement d’un parcours de découverte et d’étude de plusieurs aspects de la musique pour piano des XXe et XXIe siècles au sein de l’atelier d’interprétation conduit par Giacomo Platini.

Les élèves des classes de Anne Condamin, Roxane Miñana-Vaxelaire, Laurence Coeytaux-Richard et Sylvie Viault, nous proposent de tendre l’oreille à cet album de musique, recueil de portraits, souvenirs, sensations, dans un dialogue entre des univers musicaux de compositeurs du monde entier. Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard. Espace Jean Touret 35B Rue de la Chapelle Courcelles-lès-Montbéliard

