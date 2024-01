MONSIEUR PAUL ESPACE JEAN POPEREN Meyzieu, samedi 13 avril 2024.

Vogues ! Fêtes foraines ! Foires ! Cirques ! Paul Bocuse aime le bruit, la musique bruyante ! Celle qui le ramène toujours dans son enfance et son adolescence, comme un paradis perdu. Le rideau s’ouvre sur l’immense limonaire qui décore la salle principale de l’Abbaye de Collonges. Une plongée jubilatoire dans l’intimité d’un être hors du commun, mais aussi un voyage poétique dans l’histoire de la gastronomie du 20e siècle où chaque scène devient l’évocation d’un plat signature, permettant la rencontre avec les chefs et les êtres qui ont fait un bout de chemin avec « le Pape de la Gastronomie ».COMPAGNIE INTERSIGNESUne pièce de Philippe BULINGEMise en scène : Maude et Philippe BULINGE Musique : Serge FOLIAvec : Damien GOUY, Charlotte MICHELIN, Vincent ARNAUD, Loïc RISSER, Maude BULINGE et Éric WERLY à la trompette

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE JEAN POPEREN 135 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69330 Meyzieu 69